MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriSoundCloud, Twitch’ten geçici olarak banlandı
GerieSpor SoundCloud, Twitch’ten geçici olarak banlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 25.09.2020 - 12:40 | Son Güncelleme:

SoundCloud, Twitch’ten geçici olarak banlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
SoundCloud, Twitch’ten geçici olarak banlandı
Abone Olgoogle-news

SoundCloud, Twitch kanalı olan popüler bir müzik yayını hizmet sunan bir site. Bugün sabah erken saatlerde ise SoundCloud’un Twitch hesabı geçici olarak banlandı. Henüz ne Twitch’ten ne de SoundCloud’dan konuya ilişkin bir açıklama yok.

Ancak Rod “Slaasher” Breslau’nun söylediğine göre banın sebebi müstehcen içerikler. Twitch kimi zaman Dr Disrespect’e de yaptığı gibi banladığı yayıncı ve kanallara ban sebebine ilişkin bir açıklama yapmadığı için konu henüz gizemini koruyor.

Henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmediği için doğruluğu kesin bir bilgi yok. Geçici ban’ın süresi hakkında da bir paylaşım bulunmuyor ancak yakın zamanda SoundCloud’un Twitch’e geri döneceği tahmin ediliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle