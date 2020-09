SoundCloud, Twitch’ten geçici olarak banlandı

Ancak Rod “Slaasher” Breslau’nun söylediğine göre banın sebebi müstehcen içerikler. Twitch kimi zaman Dr Disrespect’e de yaptığı gibi banladığı yayıncı ve kanallara ban sebebine ilişkin bir açıklama yapmadığı için konu henüz gizemini koruyor.

my DMCA tweet was a joke I just figured considering SoundCloud's rep it was likely. seems not!



a representative for Twitch tells me SoundCloud was "issued a temporary ban on Twitch for sexually suggestive content and violations of our nudity policy." https://t.co/okC0jRLHZN