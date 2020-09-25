SoundCloud, Twitch’ten geçici olarak banlandı
SoundCloud, Twitch kanalı olan popüler bir müzik yayını hizmet sunan bir site. Bugün sabah erken saatlerde ise SoundCloud’un Twitch hesabı geçici olarak banlandı. Henüz ne Twitch’ten ne de SoundCloud’dan konuya ilişkin bir açıklama yok.
Ancak Rod “Slaasher” Breslau’nun söylediğine göre banın sebebi müstehcen içerikler. Twitch kimi zaman Dr Disrespect’e de yaptığı gibi banladığı yayıncı ve kanallara ban sebebine ilişkin bir açıklama yapmadığı için konu henüz gizemini koruyor.
my DMCA tweet was a joke I just figured considering SoundCloud's rep it was likely. seems not!— Rod Breslau (@Slasher) September 24, 2020
a representative for Twitch tells me SoundCloud was "issued a temporary ban on Twitch for sexually suggestive content and violations of our nudity policy." https://t.co/okC0jRLHZN
Henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmediği için doğruluğu kesin bir bilgi yok. Geçici ban’ın süresi hakkında da bir paylaşım bulunmuyor ancak yakın zamanda SoundCloud’un Twitch’e geri döneceği tahmin ediliyor.
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