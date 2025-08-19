Şota Arveladze'den yabancı kuralı tepkisi!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, maç sonu dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Mağlubiyet yorumu yapan Şota, "Değerlendirmek çok kolay değil, yavaş bir oyun oldu. İlk devrede maçın kontrolünü bırakmadık, çok yarattık diyemem ama topu bırakmadık. Maalesef bir şanstan sonra gol yedik ve iyi bir sonuç alamadık. Takım olarak kötü değildik. Pozitif şeyler de çok oldu. Çalışmaya devam ederek daha agresif olabiliriz. İleride daha fazla yaratabiliriz. Sonuç için üzgünüz. Kesinlikle puan alabilirdik bu maçtan. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum." dedi.

Kararsızlık karşısında belirlenemeyen yabancı kuralına tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcı, "Herkesin kafası karışık! 12+2 kontenjanı var. 14+2 kontenjanı var. Bazen durduruyorsunuz. Almış olabilirsiniz kontenjanı ama ters dönebilir. Net bir karar alınmak zorunda ve herkesin bilmesi gerekiyor. Kural nedir? Kalıyor, kalmıyor bu konularda yardım istiyoruz. Transfer yapmak kolay iş değil. Son hafta böyle konuşmalar olduğu için durdurduk. Bakıyoruz, istiyoruz 2-3 oyuncu almak." şeklide konuştu.