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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 14:15 | Son Güncelleme:

Şota Arveladze, Özbekistan'da ikinci kez! Ligin en iyi teknik direktörü...

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Şota Arveladze, Özbekistan'da ikinci kez! Ligin en iyi teknik direktörü...
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Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'a bu sezon 2 kupa kazandıran Şota Arveladze, ligin en iyi teknik direktörü seçildi.

Özbekistan Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi tarafından düzenlenen anketle, 2020 yılının en iyi futbolcu ve teknik adamları belirlendi.

Arçil ve Şota’nın Türkçe konuşmaları bile ayırt edilemiyor!Arçil Arveladze, en az ikiz kardeşi Şota kadar güzel Türkçekonuşuyor. O kadar iyi ki, gözlerinizi kapatıp dinlediğinizde ‘Şota konuşuyor’zannedebilirsiniz. &nbsp;
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Profesyonel futbol külüplerinin teknik direktörleri ve takım kaptanları arasında düzenlenen anketin ardından belirlenen listeye göre, ülkenin en köklü kulübü olan Pakhtakor'a bu sezonda Süper Lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nı kazandıran Gürcü teknik adam Şota Arveladze, ikinci kez Süper Lig'in en iyi teknik adamı seçildi.

Pakhtakor'da forma giyen Celaleddin Maşaripov da ligin en iyi futbolcusu ödülüne layık görülürken, Pakhtakor'un forvet oyuncusu Dragan Çeran ise 20 golle Özbekistan Süper Ligi'nde en çok gol atan futbolcu oldu.

Vato Arveladze: Şotadan daha iyi olmaya çalışacağım
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Geçen sezonda da Pakhtakor'a Süper Lig şampiyonluğu, Özbekistan Kupası ve Lig Kupası kazandıran Arveladze, Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik adamı seçilmişti.

Teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota Arveladze, 2017'nin haziran ayında Pakhtakor'un başına geçmişti.
Pakhtakor ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek Gürcü teknik direktör, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlamıştı.

Şota Arveladze, Özbekistanda ikinci kez Ligin en iyi teknik direktörü...

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