Sosyal medyada lider Galatasaray oldu!

Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak geçen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeşil zemin dışında da rekabetleri tüm hızıyla sürüyor. "4 Büyükler" Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarında takipçi ve abone sayılarıyla birbirleriyle yarışıyor.

4 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 4 büyük kulübün Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarındaki takipçi ve abone sayıları şu şekilde:

1- GALATASARAY

- Facebook: 12 milyon 272 bin 52

- Twitter: 9 milyon 345 bin 883

- Instagram: 8 milyon 766 bin 214

- YouTube: 1 milyon 550 bin

2- FENERBAHÇE

- Facebook: 9 milyon 77 bin 471

- Twitter: 7 milyon 366 bin 537

- Instagram: 5 milyon 346 bin 317

- YouTube: 1 milyon 360 bin

3- BEŞİKTAŞ

- Facebook: 5 milyon 695 bin 436

- Twitter: 4 milyon 227 bin 230

- Instagram: 3 milyon 363 bin 638

- YouTube: 639 bin

4- TRABZONSPOR

- Facebook: 941 bin 446

- Twitter: 1 milyon 756 bin 616

- Instagram: 745 bin 808

- YouTube: 224 bin