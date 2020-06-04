MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSosyal medyada lider Galatasaray oldu!
GeriFutbol Sosyal medyada lider Galatasaray oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 11:51,Son Güncelleme:

Sosyal medyada lider Galatasaray oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sosyal medyada lider Galatasaray oldu!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki rekabet sosyal medyada da sürüyor...

Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak geçen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeşil zemin dışında da rekabetleri tüm hızıyla sürüyor. "4 Büyükler" Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarında takipçi ve abone sayılarıyla birbirleriyle yarışıyor.

4 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 4 büyük kulübün Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarındaki takipçi ve abone sayıları şu şekilde:

Son Dakika | Galatasarayda Marcao şoku
Son Dakika | Galatasaray'da Marcao şoku!

1- GALATASARAY

- Facebook: 12 milyon 272 bin 52
- Twitter: 9 milyon 345 bin 883
- Instagram: 8 milyon 766 bin 214
- YouTube: 1 milyon 550 bin

2- FENERBAHÇE

- Facebook: 9 milyon 77 bin 471
- Twitter: 7 milyon 366 bin 537
- Instagram: 5 milyon 346 bin 317
- YouTube: 1 milyon 360 bin

3- BEŞİKTAŞ

- Facebook: 5 milyon 695 bin 436
- Twitter: 4 milyon 227 bin 230
- Instagram: 3 milyon 363 bin 638
- YouTube: 639 bin

4- TRABZONSPOR

- Facebook: 941 bin 446
- Twitter: 1 milyon 756 bin 616
- Instagram: 745 bin 808
- YouTube: 224 bin

Sosyal medyada lider Galatasaray oldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle