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Sosyal medyada Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Fenerbahçe'den iddialara ret, ilk hedef...

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#Transfer#Ronaldo#Fenerbahçe
Sosyal medyada Cristiano Ronaldo çılgınlığı Fenerbahçeden iddialara ret, ilk hedef...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 07:00

Efsane oyuncunun F.Bahçe’ye transfer ihtimali spor kamuoyunu heyecanlandırırken kısa sürede 154 binin üzerinde tweet atıldı. Sarı lacivertli kulüp ise iddiaları net şekilde reddetti.

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F.Bahçe'de yeni sezon öncesi forvet arayışları sürürken dün sosyal medyada sarı lacivertlilerin Cristiano Ronaldo’ya talip olduğu iddiası ortaya atıldı. Gerek Başkan Ali Koç’un dün transfer için Londra’ya gitmesi gerekse Portekizli yıldızın M.United’dan ayrılmak istediğinin bilinmesi, hatta takım arkadaşlarınca ‘istenmeyen adam’ ilan edilmiş olması bu iddiaları güçlendirdi.

TOKEN DEĞERİ ARTTI

Böyle olunca bu iddia kısa sürede günün en çok tartışılan konusu haline geldi. Öyle ki kısa sürede Ronaldo ve Fenerbahçe hakkında 154 bini aşkın tweet atıldı. Ayrıca gün içinde Fenerbahçe token’larının değeri de yüzde 20 arttı. · SARI lacivertli kulüp ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. F.Bahçe kaynakları Hürriyet’e yaptıkları açıklamada “Böyle bir şey söz konusu değil. Ronaldo ile kesinlikle bir ilgimiz yok. Bunlar kasıtlı olarak çıkarılan, ‘Ali Koç transferde yine başarısız oldu’ dedirtmek için uydurulan dedikodu ve senaryolar” dediler

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İLK HEDEFİ BATSHUAYI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yabancı forvet transferini bitirmek üzere Londra’ya gitti. Kulübe yakın kaynaklara göre Ali Koç’un listesinde iki isim bulunuyor. Bunlardan biri geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık oynayan ve bonservisi Chelsea’de bulunan Michy Batshuayi... Diğer isim ise sır gibi saklanıyor.

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Sosyal medyada Cristiano Ronaldo çılgınlığı Fenerbahçeden iddialara ret, ilk hedef...

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#Transfer#Ronaldo#Fenerbahçe

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