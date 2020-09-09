Sosa'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk reçetesi!

Spor Arena - Süleyman Arat | Fenerbahçe'nin transfer hamlesindeki en önemli isim olan Jose Sosa, sarı lacivertli takımdaki ilk basın toplantısını dün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptı.

Pandemi nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı için takıma geç katıldığını belirten Arjantinli futbolcu, “Bir an önce sahaya dönmek için çok istekliyim. Türkiye’ye birçok kez geldim. Buraya geliş sürecim çok güzeldi çünkü Fenerbahçe beni çok istedi. Bugüne kadar Türkiye’de hangi takıma gitsem insanlar bana iyi davrandı. Bu sefer de buradayım ve çok mutluyum” dedi.

İSİMLERİN ÇOK ÖNEMİ YOK

Gözlemlediği kadarıyla takım arkadaşlarının idmanlarda oldukça iyi çalıştığını anlatan Jose Sosa, sözlerine şöyle devam etti:

“Benim için önemli olan takıma kendimi empoze etmek için iyi çalışmak. Uzun bir süreç olacak ve bu süreç için akıllı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Her zaman hedef daha yüksek ve daha iyi olacaktır. Başarılar soyunma odasından geçiyor. Herkes birbirine güvenmeli. Ben takımdaki oyunculardan biriyim. En iyi performansımı sergilemek için buradayım. İsimlerin burada çok önemi yok.”

EMRE BELÖZOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Orta alanda alanda birçok pozisyonda oynayabildiğini ve adapte olma sorunu yaşamadığını aktaran Sosa, Fenerbahçe’de oynayacağı pozisyon konusunda henüz teknik direktör Erol Bulut’la bir görüşme yapmadığını söyledi.

Arjantinli yıldız, futbol takımlarındaki lider oyuncuların önemine dikkat çekerek, "Liderler her zaman önemlidir. Kaptanlar ve liderler iyi olmalılar. Trabzonspor hakkında son kez konuşuyorum. Trabzon’da liderdim ama takımın diğer liderleriyle fikir alışverişinde bulunuyorduk. Lider oyuncularla pozitiflik ortaya çıkar" dedi.

Sosa, Emre Belözoğlu’na büyük saygı duyduğunu ve transferindeki emeği için teşekkür ettiğini de belirtti.

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