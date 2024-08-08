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Soruşturma başlatıldı! Cenk Ergün ve futbolcuların uçuş bilgilerinin paylaşılmasının ardından...

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#GALATASARAY#Cenk Ergün#Savcılık
Soruşturma başlatıldı Cenk Ergün ve futbolcuların uçuş bilgilerinin paylaşılmasının ardından...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 14:53

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün uçuş bilgilerinin paylaşılması sonrası soruşturma başlatıldı. Ergün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Galatasaray Spor Kulübü Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün uçuş bilgilerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ergün, sosyal medya platformu X'te kendisine ait uçuş bilgilerinin paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Ergün'ün halen Galatasaray'ın sportif direktörü olarak görev yaptığı, işi gereği sık sık yurt dışına seyahat ettiği ifade edildi.

KİMLİĞİ BİLİNMEYEN BİR KULLANICI TARAFINDAN İFŞA EDİLDİ

Dilekçede, Ergün'ün 16 Temmuz'da yurt dışından Türkiye'ye dönüş yapacağı sırada, henüz uçağa binmeden uçak bilgisi ve koltuk numarasının, kimliği bilinmeyen bir kullanıcı tarafından ifşa edildiği kaydedildi.

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DAHA ÖNCE FUTBOLCULARIN DA BİLGİLERİNİ PAYLAŞMIŞ

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Söz konusu bilgilerin paylaşıldığı saatin gece yarısı olduğuna dikkati çekilen dilekçede, aynı hesabı kullanan kişinin daha önce futbolcular Yusuf Demir, Milot Rashica ve Patrick van Aanholt'un da uçak ve koltuk bilgilerini paylaştığı aktarıldı.

Dilekçede, Ergün'ün daha önce de uçuş bilgilerinin paylaşıldığı ancak ilk kez söz konusu paylaşımda koltuk numarasına kadar bilgilerinin yayıldığı vurgulandı.

Cenk Ergün'ün transfer sezonunda pek çok hakaret ve tehdide maruz kaldığı belirtilen dilekçede, bilgilerinin paylaşılmasının kendisi ve ailesi tarafından endişeyle karşılandığı ifade edildi.

Dilekçede, söz konusu hesabı kullanan kişinin tespit edilerek, "tehdit veya hakaret içeren tezahürat" ile "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Cenk Ergün'ün uçuş bilgilerini paylaşan hesabı, Abdurrahman B. isimli kişinin kullandığını tespit edildi.

Şüpheli Abdurrahman B, ifadesinin alınması için savcılığa çağırıldı.

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#GALATASARAY#Cenk Ergün#Savcılık

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