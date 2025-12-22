Sörloth'un Fenerbahçe'den talep ettiği maaş dudak uçuklattı! Sadettin Saran geri adım atmıyor

Haberin Devamı

Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de yönetim gözünü forvete çevirdi.

Başkan Sadettin Saran, Alexander Sörloth’a sarı-lacivertli formayı giydirmeye kararlı. Devin Özek, yıldız futbolcunun menajeriyle temas kurdu, görüşmeler başladı. Ancak Sörloth’un maaş talebi dudak uçuklattı.

4 YIL İÇİN 48 MİLYON EURO İSTEDİ!

30 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe'den senelik 12 milyon euro maaş ve 4 yıllık sözleşme istedi. Bu talep Fenerbahçe’ye yüksek geldi. Üstelik Atletico Madrid’e de bonservis ödenecek. İspanyol ekibinin de kapıyı yüksek bir fiyattan açması muhtemel.

SARAN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA HAZIR!

Buna rağmen sarı-lacivertliler geri adım atmıyor. Yönetim, sıkı bir pazarlıkla Sörloth’un maaş beklentisini aşağıya çekmeye çalışacak. Sadettin Saran, bu transfer için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.

PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 25 maçta forma giyen Sörloth, sahada bulunduğu 1209 dakikada 5 gol - 1 asist üretti.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLMUŞTU

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Sörloth, Süper Lig'de 34 maçta 24 gol atıp 9 asist üretmiş ve gol kralı olmuştu.