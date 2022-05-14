Sörloth'un Beşiktaş'tan istediği maaş ortaya çıktı! Emirhan İlkhan transferi rafa kaldırttı... | Transfer haberi

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La Liga ekibi Real Sociedad’da kiralık olarak görev yapan Alexander Sörloth'un menajeri Morten Wivestad’ı İstanbul’a getiren ve yüz yüze görüşme gerçekleştiren idarecilerin yaptığı bu önemli toplantının detayları ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’yla görüşen Wivestad’ın, oyuncusu için 3.5 milyon Euro’luk maaş talebinde bulunduğu ve ek olaran Leipzig’in de 8 milyon Euro’luk bonservis istediğini ilettiği kaydedildi.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın da yapılan görüşmede önce Morten Wivestad’ı dinlediği ardından birinci golcü olarak belirledikleri rakamın 2.2 milyon Euro olduğunu söylediği öğrenildi. Bu rakama özel bonusların da eklenip daha üst seviyeye çekilebileceğini ileten Kazancı’nın, bonservis için ise 6 milyon Euro seviyesine kadar çıkabileceklerini ve sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesini de ekleyebileceklerini söylediği öğrenildi. Tarafların, olumlu geçen fikir alışverişi sonrasında ayrıldığı ve görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edeceği ifade edildi. Öte yandan Wivestad’ın Fenerbahçe’yle de görüşme halinde olduğu söyleniyor.

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EMİRHAN VAR, TRANSFER YOK

Yeni sezonda birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Gedson Fernandes ile temmuz ayından itibaren birlikteliğine başlayacak. Kartal, orta saha için Gedson dışında kiralık olarak takımda bulunan Can Bozdoğan'ın bonservisini almayı ve ayrıca bir de yabancı alternatif takviyesi yapmayı planlıyordu. Ancak Emirhan'ın çıkışıyla birlikte planlama değişti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Genç ismi gelecek sezon vitrine koymayı amaçlayan Beşiktaş, yabancı transferini rafa kaldırmış durumda. Beşiktaş, Can'ın 1.8 milyon Euro olan satın alma opsiyonun düşürmek için de Schalke ile görüşmelerini sürdürüyor.