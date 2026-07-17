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Sörloth için başkanlar görüştü! Transferde dev adım

Güncelleme Tarihi:

#Alexander Sörloth#Transfer#Transfer Haberleri
Sörloth için başkanlar görüştü Transferde dev adım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 07:58

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Sörloth için İstanbul devi düğmeye bastı.

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Son olarak Leandro Trossard transferiyle bombayı patlatan ve sol kanat bölgesini güçlendiren Beşiktaş, şimdi tüm dikkatini santrfor takviyesine verdi.

Sörloth için başkanlar görüştü Transferde dev adım

VLAHOVIC VE LUKAKU...

Siyah-Beyazlılar, daha önce Dusan Vlahovic’ten gelecek yanıtı beklerken olumlu dönüş alamadı. Sırp golcünün transferinin bu noktada şu an için rafa kaldırıldığı belirtildi.

Sörloth için başkanlar görüştü Transferde dev adım

Ayrıca Napoli’nin yıldızı Romelu Lukaku konusunda da gelen sağlık raporlarının yetersiz bulunduğu öne sürüldü.

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Sörloth için başkanlar görüştü Transferde dev adım

TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Siyah-Beyazlılar’ın gündemine daha önce Fenerbahçe’nin de çok istediği Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth’un geldiği bildirildi. Son gelen haberlere göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yakın ilişki içinde olduğu Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile 30 yaşındaki Norveçli golcünün durumu hakkında görüşme yaptı.

Sörloth için başkanlar görüştü Transferde dev adım

Yönetimin, oyuncunun bonservis şartlarını ve transfer ihtimalini detaylı şekilde araştırdığı ifade edildi. Beşiktaş’ın Sörloth’u geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istediği ancak görüşmelerden sonuç alamadığı da hatırlatıldı.

Sörloth için başkanlar görüştü Transferde dev adım

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#Alexander Sörloth#Transfer#Transfer Haberleri

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