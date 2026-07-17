Sörloth için başkanlar görüştü! Transferde dev adım

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Son olarak Leandro Trossard transferiyle bombayı patlatan ve sol kanat bölgesini güçlendiren Beşiktaş, şimdi tüm dikkatini santrfor takviyesine verdi.

VLAHOVIC VE LUKAKU...

Siyah-Beyazlılar, daha önce Dusan Vlahovic’ten gelecek yanıtı beklerken olumlu dönüş alamadı. Sırp golcünün transferinin bu noktada şu an için rafa kaldırıldığı belirtildi.

Ayrıca Napoli’nin yıldızı Romelu Lukaku konusunda da gelen sağlık raporlarının yetersiz bulunduğu öne sürüldü.

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TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Siyah-Beyazlılar’ın gündemine daha önce Fenerbahçe’nin de çok istediği Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth’un geldiği bildirildi. Son gelen haberlere göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yakın ilişki içinde olduğu Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile 30 yaşındaki Norveçli golcünün durumu hakkında görüşme yaptı.

Yönetimin, oyuncunun bonservis şartlarını ve transfer ihtimalini detaylı şekilde araştırdığı ifade edildi. Beşiktaş’ın Sörloth’u geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istediği ancak görüşmelerden sonuç alamadığı da hatırlatıldı.