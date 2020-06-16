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GeriFutbol Sörloth, Fenerbahçe galibiyeti sonrasında iddialı konuştu: 'Devamı gelecek'
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Haber Giriş: 16.06.2020 - 23:25,Son Güncelleme:

Sörloth, Fenerbahçe galibiyeti sonrasında iddialı konuştu: 'Devamı gelecek'

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Sörloth, Fenerbahçe galibiyeti sonrasında iddialı konuştu: 'Devamı gelecek'
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Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor'da 2 gol kaydeden Alexander Sörloth, maçın ardından konuştu.

Alexander Sörloth, ''Santrforlar için bir süre böyledir, bazen gol atamazsınız ama ben umudumu sürdürüp gol atmaya çabalıyorum. Bugün Ekuban çok iyiydi, bana gol atmam için çok şans yarattı, böyle takım arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum. Taraftarlarımızı sevindirebildiysek ne mutlu bize. Finaldeyiz ve devamı gelecek.'' sözlerini kullandı.

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