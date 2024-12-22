Sörloth, 90+6'da Barcelona'nın fişini çekti! Atletico Madrid zirveye kuruldu

Haberin Devamı

İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Barcelona, Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı.

Barcelona'nın birçok gol pozisyonu yakaladığı ve Raphinha, Robert Lewandowski ve Pedri ile fırsatları değerlendiremediği mücadeleyi Atletico Madrid son dakika golüyle 2-1 kazandı.

Atletico Madrid'in galibiyet gollerini 60. dakikada Rodrigo De Paul ve 90+6. dakikada Norveçli golcü Alexander Sörloth attı. Barcelona'nın tek golünü ise 30. dakikada Pedri kaydetti.

18 YIL SONRA İLK DEPLASMAN ZAFERİ

Atletico Madrid, bu sonuçla 18 yıl sonra Barcelona deplasmanında kazandı. Atletico'nun Arjantinli Teknik Direktörü Diego Simeone de kariyerinde ilk kez Barça deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

BARÇA LİDERLİĞİ KAPTIRDI

Bu sonuçla ligde puanını 41'e yükselten Atletico Madrid, Barcelona'yı geride bırakarak liderliğe yükseldi. Ligde çıktığı son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Barcelona ise 38 puanla 2. sıraya geriledi.

Haberin Devamı

Barcelona, İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Getafe ile deplasmanda karşılaşacak. Atletico Madrid ise sahasında Osasuna ile kozlarını paylaşacak.