Sorgun Belediyespor'dan Mesut Akman takviyesi

Kulüp Başkanı Ergin Gül, yaptığı açıklamada, libero Mesut Akman ile yeni sezon için ilk transferlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Geçen yılki kadrodan oyuncuların hepsinin ayrıldığını ifade eden Gül, "Bu sezon Efeler Ligi 16 takım ile oynanacak. Bu nedenle takımlarımız iyi kadrolar kurabilmek için transfer çalışmalarına çok erken başladı. Takımların ekonomik durumları belli. Bir de yeni tip koronavirüs çıktı. Bu bizim gibi takımları daha da zor durumda bıraktı. Buna rağmen en iyi kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda ilk oyuncu transferimizi libero Mesut Akman'ı alarak gerçekleştirdik" diye konuştu.

Başkan Gül, 1992 doğumlu 1,85 boyundaki Mesut Akman'ın voleybola Fenerbahçe altyapısında başladığını, daha sonra

İnegöl Belediye, Adana Beyza, Fenerbahçe, Tokat Belediye Plevne ve geçen sezon da Haliliye Belediyespor’da

kaptan olarak forma giydiğini sözlerine ekledi.