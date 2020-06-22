MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriSorgun Belediyespor, Ziraat Bankası'ndan Koray Şahin'i transfer etti
GeriVoleybol Sorgun Belediyespor, Ziraat Bankası'ndan Koray Şahin'i transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Sorgun Belediyespor, Ziraat Bankası'ndan Koray Şahin'i transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sorgun Belediyespor, Ziraat Bankası'ndan Koray Şahin'i transfer etti
Abone Olgoogle-news

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, Ziraat Bankası'ndan orta oyuncu Koray Şahin'i kadrosuna kattı.

Sorgun Belediyespor yöneticisi Durak Kaya yaptığı açıklamada, Koray Şahin ile uzun süren pazarlıklar sonucunda anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun Sorgun'a gelerek sözleşme imzaladığını söyledi.



Kaya, transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Geçen yılki kadromuzu tamamen değiştirdik. Bu yıl çok genç bir kadroyla mücadele edeceğiz. Koray da takımımızda görmek istediğimiz oyunculardan biriydi. Hocamızın raporu doğrultusunda kendisiyle görüştük. Ücret konusunda anlaştıktan sonra, hafta sonu ilçeye davet ettik. Burada kendisiyle sözleşme imzaladık" diye konuştu.

Durak Kaya, 1993 Ankara doğumlu oyuncunun voleybola SGK'da başladığını, bir yıl sonra Ziraat Bankası'na transfer olduğunu ve 6 sezondur aynı takımın formasını giydiğini sözlerine ekledi. Sorgun ekibi, geçen hafta 9 oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

Sorgun Belediyespor, Ziraat Bankasından Koray Şahini transfer etti

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle