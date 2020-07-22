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Voleybol
AA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 14:28,Son Güncelleme:

Sorgun Belediyespor, Lazar Cirovic'i transfer etti

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Sorgun Belediyespor, Lazar Cirovic'i transfer etti
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AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, Sırbistan Milli Takım smaçörü Lazar Cirovic'i kadrosuna kattı.

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, Lazar Cirovic'in transferiyle 14 kişilik takım kadrosunu tamamladıklarını, önümüzdeki hafta başından itibaren tam takım olarak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Lazar Cirovic'in Sırbistan milli takımıyla önemli başarılara imza attığını ifade eden Gül, "Daha önce Kübalı pasör çaprazı Cepeda ve Brezilyalı smaçör Da Silva'yı kadromuza katmıştık. 2 metre boyundaki Lazar ile üçüncü yabancımızı da takıma kazandırmış olduk. Lazar daha önceki yıllarda ülkemizde Afyon Belediye Yüntaş formasını giymiş bir oyuncu. Bugün biletini göndereceğiz. Sanıyorum en geç cuma günü ilçemizde olur. Hastanede yapılacak Kovid-19 testi sonrası, testinin negatif çıkması durumunda takımla birlikte çalışmalara başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bu yıl daha iddialı bir takım kurmaya çalıştıklarını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Efeler Ligi'nde 16 takımın yer alması lige daha büyük heyecan katacak. Yeni sezondaki ilk maçımız 4-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Kupası'nda oynayacağız. Ancak Türkiye Kupası maçlarına kadar 4-5 özel maç oynamayı planlıyoruz. Hangi takımla ve ne zaman oynayacağımız önümüzdeki günlerde belli olacak."

Sorgun Belediyespor, Lazar Cirovici transfer etti

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