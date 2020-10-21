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Voleybol
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 20:30 | Son Güncelleme:

Sorgun Belediyespor 3-2 Afyon Belediye Yüntaş

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Sorgun Belediyespor 3-2 Afyon Belediye Yüntaş
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde Sorgun Belediyespor, sahasında Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yendi.

Salon: Sorgun

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Sorgun Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic (Umut Demir, Mesut Akman, Berkant Hızarcı, Yiğit Yıldız, Burhan Zorluer, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz)

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Sket, Poglajen, Berkan Eryüz, Lima, Ömer Furkan Dur (Can Ayvazoğlu, Fatih Ürün, Alperay Demirciler, Görkem Sertel, Okay Serçe, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo, Yılmaz Takmak)

Setler: 25-18, 21-25, 22-25, 25-17, 15-11

Süre: 141 dakika (24, 32, 35, 29, 21)

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