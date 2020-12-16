MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriSorgun Belediyespor 3-1 Haliliye Belediyespor
GeriVoleybol Sorgun Belediyespor 3-1 Haliliye Belediyespor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 19:44 | Son Güncelleme:

Sorgun Belediyespor 3-1 Haliliye Belediyespor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sorgun Belediyespor 3-1 Haliliye Belediyespor
Abone Olgoogle-news

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. hafta erteleme maçında Sorgun Belediyespor, konuk etttiği Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi

Salon: Sorgun

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan Gül

Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic (Umut Demir, Rahmi Çağlar Aksoy, Burhan Zorluer, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz)

Haliliye Belediyespor: Mert Tetik, Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Ali Samet İçmeğiz, Bisset, Cardonell (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Bünyamin Aslan, Enes Atlı)

Setler: 25-19, 25-20, 22-25, 25-23

Süre: 118 (27, 27, 32, 32)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle