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Voleybol
Haber Giriş: 22.02.2020 - 19:19,Son Güncelleme:/

Sorgun Belediyespor: 0-3 Fenerbahçe HDI Sigorta

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Sorgun Belediyespor: 0-3 Fenerbahçe HDI Sigorta
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Sorgun

Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Okumuş

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Yusuf Erdem, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt (Serkan Kılıç, Görkem Sertel, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Hasan Şikar, Ulaş Kıyak, Ter Maat, Rossard, Hidalgo (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)
Setler: 25-27, 22-25, 19-25

Süre: 97 dakika (37, 28, 32)

Sorgun Belediyespor: 0-3 Fenerbahçe HDI Sigorta

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