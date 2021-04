Sorgulanmayan o futbol Malatya'da sahadaydı

Bitime 9 maç kala, haftaiçi-haftasonu maç düzeninde, her an her şeyin değişebildiği, hangi takımdan ne beklenebilir hâlâ belli olmayan, her futbolcunun Covid-19 yüzünden eksik kalabileceği ve sahaya konan futbolu bile sorgulamaya vakit olmayan acayip bir sezon izliyoruz.

Bu konjonktürde, Fenerbahçe de Emre Belözoğlu görevi devraldıktan sonraki ilk maçında Denizlispor karşısında alınan galibiyet sonrası sahaya konan futbolu fazla sorgulamadı. Zirveyle olan puan farkının 2’ye indiği, direkt rakiplerinin ikisinin de kaybetmesiyle, 3 değil 9 puan değerinde bir galibiyet sonrası sorgulamak yerine gelecek maça konsantre olmak çok doğaldı belki de. Hele ki gelecek maç sadece 3 gün sonrayken ve gol sonrası takım olarak yeni hocalarına koşmaları, sahaya konan futboldan çok daha fazla şey söylerken...

MAÇIN ADAMI ERTAÇ'TI

Gel gör ki o sorgulanmayan futbol bu maçta da sahadaydı. Ilk yarının sonunda topla oynama yüzdesi 70 ve pas isabeti yüzde 90 bir takım vardı sahada. Ama gol harici yaratılan pek de bir tehlike yoktu. Henüz 17. dakikada serbest vuruşta Valencia’nın ayağından kazanılan gol sonrası, sarı lacivertlilerin oyunun kontrolünü eline alacağı ve farkı açacağını düşünenler vardı ama yanıldılar.

11 haftadır kazanamayan ve düşme hattıyla fazla haşır neşir olmaya başlayan Yeni Malatya, ilk 11’deki eksikliklerine rağmen Fofana’nın Usain Bolt’u aratmayan deparı sonrasında Mustafa’ya yaptığı asistle beraberliği yakaladı. Öyle hızlı koştu ki Fildişili oyuncu, arkasından topsuz koşan İrfan Can ona yetişemedi. İkinci yarıya Pelkas ve Ferdi’yle başladı Emre Belözoğlu. İlerleyen dakikalarda da Thiam, Sosa ve Mert Hakan’ı aldı. Ama maça damgasını vuran oyuncu diğer kaledeydi. Ertaç, kurtardığı net pozisyonlarla maçın skorunu belirleyen isim oldu.