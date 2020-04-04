Şoray Uzun: 'Falcao'ya itiraz etmiyorum ama Galatasaray'a 10 milyon euro...'

Galatasaraylı kimliği ile bilinen oyuncu-yazar Şoray Uzun, Spor Arena'ya kulübün transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Katar ekibi Al Sadd’ın Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Falcao için 10 milyon euro teklif edeceği haberleri çok konuşulurken Şoray Uzun’dan konuya ilişkin bir yorum geldi.

‘Al Sadd, Falcao için 10 milyon euro teklif edecek şeklinde haberler görüyorum. Allah Al Sadd'dan gani gani razı olsun Falcao'ya bir itirazım yok çok beğendiğim bir oyuncu ama 34 yaşındaki birisine bu rakamlar çok iyi.’ İfadelerini kullandı.



Ünlü oyuncu, transfer piyasasının gözdesi Sivassporlu Mert Hakan içinse, ‘Mert Hakan'ın Galatasaray'a gelmesini çok isterim onu istemeyen taraflı düşünüyordur. Feghouli'nin 3 milyon 800 bin, Belhanda'nın 3 milyon 500 bin euro aldığı yerde Mert Hakan için verilecek paralar azdır.’ dedi.