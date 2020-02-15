Sophia Thomalla'dan Loris Karius itirafı! Ayrıldılar mı? Son dakika Beşiktaş haberleri...
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, hakkında çıkan 'ayrıldılar' haberleri hakkında konuştu.
Spor Arena Dış Haber | Alman RTL kanalına konuşan 30 yaşındaki model, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ile ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı ve Türk medyasını suçladı.
Sophia Thomalla, Alman kanalına yaptığı açıklamada ''Herkes benim bir ilişki içinde olduğumu biliyor. Türk basını tarafından ayrıldılar haberleri çıkıyor ancak bizim için her şey yolunda.'' sözlerini kullandı.
Loris Karius ile Sophia Thomalla'nın 1 yıllık ilişkisi bulunuyor. Thomalla, sık sık İstanbul'a ziyarete gelerek Karius'un iç sahadaki maçlarında Alman eldivene destek veriyor.
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