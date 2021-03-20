Sony yeni kontrol kollarını duyurdu

Sony, PlayStation 5 için uyarlanabilir tetikleyiciler ve dokunsal geri bildirim içeren yeni VR denetleyicileri ortaya çıkardı. Firma geçtiğimiz ay yeni kontrol kolları üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Sol kontrol kolunda analog bir çubuk, üçgen ve kare buton, tutma butonu (L1), tetik butonu (L2) ve “Create” butonu yer alıyor. Sağ kontrol kolu da aynı butonlu bulundururken butonlar R1 ve R2 ismini alıyor.

Yeni kontrol kumandaları daha hassas hareketleri algılayabilecek. Kontrol kollarının hareketleri, cihazın altında yer alan sensörlerle ölçülüyor. Blog postunda bahsedildiğine göre oyuncular bu kuruluma yakın zamanda ulaşabilecek.

PlayStation 5 VR headset’İn henüz ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok. Ancak eldeki bilgiler değerlendirildiğinde bu sene içinde çıkacakmış gibi durmuyor.