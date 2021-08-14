Sonunda Avrupa’ya geri döndük! Galatasaray, Trabzonspor ve Sivas çok önemli puanlar topladı

Spor Servisi / Ertuğrul GÜNEŞ - Avrupa kupalarında son yıllarda aldığımız kötü sonuçlar sonrasında UEFA’da bir ara 18. sıraya kadar düşen Türkiye için önümüzdeki sezonlarda daha çok eleme oynama ve daha az sayıda takımla katılmak gibi sorunlar baş gösterdi. Bu nedenle özellikle bu sezon Avrupa kupalarındaki 5 temsilcimizin de oynayacağı her karşılaşma büyük önem taşırken, önceki gün Avrupa Ligi’ndeki Galatasaray’ın, Konferans Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor ve Sivasspor’un elde ettiği başarılarla önemli puanlar topladık.

5 TAKIMLA DEVAM EDiYORUZ

2023-24 sezonunda Avrupa’ya yine 5 takım gönderilmek için sezonu ilk 15 sıra içerisinde tamamlamamız gerekiyor. Aksi durumunda Avrupa’daki takım sayımız 4’e düşecek ve her bir temsilcimiz en az 3’er ön eleme turu oynayacak. Mevcut sıralamada 17. basamakta yer alan Türkiye; G.Saray, Trabzonspor ve Sivasspor’un tur atlamasıyla 4 takımından 2’si elenen 16. sıradaki Güney Kıbrıs’la farkı azaltırken, takipçileri Çekya ve Norveç’le puan farkını yükseltti. Şu anda Avrupa kupalarında hiçbir takımı elenmeyen 9 takımdan biri olan Türkiye; G.Saray, Trabzon ve Sivas’ın yanı sıra Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi gruplarında, Fenerbahçe ile de Avrupa Ligi Play-Off’ta temsil edilecek.

ELEMEDEKi HER GALiBiYET 1 PUAN

UEFA’nın puan hesaplamasına göre; eleme turlarında alınan her galibiyet, 1 puan olarak değerlendiriliyor. Beraberlik ise 0.5 puan. Gruplar ve sonraki turlarda ise her galibiyette 2 puan ve beraberlikte de 1 puan kazanılıyor. Penaltı atışlarıyla turu geçmek de puanı etkilemiyor ve galibiyet puanı olarak değerlendiriliyor. Güncel sıralamada 15. İsviçre’nin 23.925, 16. Güney Kıbrıs’ın 23.5 ve 17. sıradaki Türkiye’nin 22.4 puanı bulunuyor.

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