Soner Aydoğdu'nun hedefi Milli Takım

Takımının Afyonkarahisar'daki kampında AA muhabirine açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, 11 Eylül'de başlayacak sezon öncesi değerlendirmede bulundu.



Geçen yıl kiralık oynadığı Göztepe'de başarılı bir performans gösterdiğini söyleyen Soner, sarı-kırmızılı kulüple kiralık sözleşmesini 2 1 yıllığına uzatmasına ilişkin, "Zaten satın alma opsiyonu Göztepe'deydi. Kendi açımdan söylüyorum, güzel bir sezon geçirdiğim için sağ olsun taraftar bizi çok sevdi. Göztepe camiası beni çok sevdi. Ben de onları çok sevdim. Bir çok teklifler geldi. Ama burada çok mutlu olduğum için, güzel de bir sezon geçirdiğim için kalmayı tercih ettim." diye konuştu.



- "Yabancı kuralı" yorumu



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı oyuncu kuralıyla ilgili görüşlerini aktaran Soner, "Bence gayet yerinde bir tercih oldu. Çünkü genç yeteneklerimiz çok fazla. Özellikle yurt dışına giden oyuncularımız, bizi temsil eden kardeşlerimiz aşikar yaptıkları, onların performansları ortada. Gençlerimize çok güveniyorum. Bence bu kural tekrar gençlerimizin ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Bence güzel bir sonuç oldu, diye düşünüyorum." yorumunda bulundu.



- "Seyircisiz oynamak gerçekten çok sıkıcı"



Pandemi nedeniyle yeni açılan statlarına doyamadıklarını ifade eden Soner, TFF'nin gelecek sezon için sınırlı sayıda seyircinin maç izlemesine ilişkin ise, "Stadımızda seyircimizle 3 maç yaptık. Sonra zaten pandemi süreci oldu. Seyircisiz devam ettik. Biz onları çok özledik. Onlar da bizi çok özledi. Sanırsam yüzde 30 kapasiteyle oynanacak. Ona bile şükrediyoruz. Seyircisiz oynamak gerçekten çok sıkıcı. Seyirci bizim arkamızda itici bir güç. Bir an önce inşallah başlayıp, yüzde 30'da olsa bir an önce onlara kavuşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



- "Milli takım bu işin en üst zirvesi"



Sarı-kırmızılı futbolcu, bu sene performansını artırarak A Milli Takım formasını yeniden sırtına geçirmek istediğine vurgu yaparak, şunları söyledi:



"Yıllardır bu işi yapıyoruz ve milli takım bu işin en üst zirvesi. 17 yaşında başladım Süper Lig'de oynamaya. 21 yaşında da A Milli Takım'ı yakalamıştım. Tabi çok fazla forma şansı bulamasam da, yine 21 yaşında oraları yakalamıştım. Bu yıl da, geçen yıldan daha fazlasını yapıp tekrar hayalim olan milli takımı yakalamak istiyorum. Orada kalıcı olmak istiyorum."

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