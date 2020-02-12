Soner Aydoğdu: “Oynadıkça formumu yakalıyorum”

Göztepe’nin başarılı orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, Süper Lig'in 22. haftasında konuk olacakları Konyaspor maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligin 21. haftasında ertelenen Rizespor maçı hakkında konuşan Soner Aydoğdu, “Bu ara bizim için bir milli takım arası gibi oldu, beklemiyorduk. Burada hava çok güzel ama diğer illerimizde hafta sonu özellikle yoğun bir kar vardı. Gelemediler, hayırlısı böyleymiş” dedi.



“3 puanla dönmek istiyoruz”

Ligin 22. haftasında konuk olacakları Konyaspor maçına hazırlandıklarını belirten Aydoğdu, “İyi gidiyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Konyaspor hafta içinde bir teknik direktör değişikliğine gitti. Yeni teknik direktörleriyle bize karşı bir reaksiyon verip direniş göstereceklerdir. Biz sahaya çıkıp, yine en iyi oyunumuzu oynayıp 3 puanla dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Oynadıkça formumu yakalıyorum”

Ligde ilk yarıyı aslında fena olmayan bir yerde kapattıklarını söyleyen Aydoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devre arasında iyi çalışarak ikinci yarıya iyi başlamak istiyorduk ve bunu da başardık. İkinci yarıda ilk 3 haftada 7 puan aldık, fena bir puan değil. İyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz, iyi çalışıyoruz. Bunu da sahaya yansıtmak istiyoruz. Oynadıkça formumu yakalıyorum. Gole ve takıma katkı sağladıkça bu da beni mutlu ediyor. Sadece ben değil, takım olarak iyi oynuyoruz. Hep birlikte iyi işler yapmak istiyoruz."

Öte yandan Konyaspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde, Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılı ekipte sol uyluk ön bölgede kas yaralanması tespit edilen Andre Poko'nun bu hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

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