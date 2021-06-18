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Futbol
Haber Giriş: 18.06.2021 - 19:09 | Son Güncelleme:

Sonb Dakika Haberi... Adana Demirspor'dan transferde Carlos Bacca hamlesi!

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Sonb Dakika Haberi... Adana Demirspor'dan transferde Carlos Bacca hamlesi!

Mario Balottelli ile görüşmelerde bulunan Adana Demirspor'un, Carlos Bacca için de harekete geçtiği ve 2 yıllık sözleşme teklifi yapıldığı belirtildi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bir süredir Mario Balotelli ile görüşmelerde bulunan Adana ekibinin hedefindeki bir diğer yıldız da ortaya çıktı.

İtalya'dan Nicolo Schira'nın haberine göre; Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin haricinde Carlos Bacca'yla da görüşmelerde bulunuyor.

Haberde; Süper Lig ekibinin, Kolombiyalı golcüye 2 yıllık kontrat teklifi ettiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Adana Demirsporun Balotelliye yaptığı teklif ortaya çıktı
Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'un Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

BALOTELLİ'YE YAPILAN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Mario Balotelli'ye Adana Demirspor yıllık 2 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklifi yaptığı öğrenilmişti.

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Balotelli ile ilgili; "Mario Balotelli ile görüştük. Kolay bir transfer değil. Uğraşıyoruz ama zor bir transfer." diye konuşmuştu.

 

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