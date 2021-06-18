Sonb Dakika Haberi... Adana Demirspor'dan transferde Carlos Bacca hamlesi!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bir süredir Mario Balotelli ile görüşmelerde bulunan Adana ekibinin hedefindeki bir diğer yıldız da ortaya çıktı.

İtalya'dan Nicolo Schira'nın haberine göre; Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin haricinde Carlos Bacca'yla da görüşmelerde bulunuyor.

Haberde; Süper Lig ekibinin, Kolombiyalı golcüye 2 yıllık kontrat teklifi ettiği belirtildi.

BALOTELLİ'YE YAPILAN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Mario Balotelli'ye Adana Demirspor yıllık 2 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklifi yaptığı öğrenilmişti.

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Balotelli ile ilgili; "Mario Balotelli ile görüştük. Kolay bir transfer değil. Uğraşıyoruz ama zor bir transfer." diye konuşmuştu.