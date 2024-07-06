Sonay Kartal kimdir, aslen nereli, Türk mü? Sonay Kartal biyografisi ve kariyeri

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Sonay Kartal, İngiliz bir tenis oyuncusu olup, kariyerinde ITF devresinde 11 tekler şampiyonluğu bulunmaktadır. 2024 Wimbledon Şampiyonası'nda üçüncü tura kadar yükselmiştir. Peki, Sonay Kartal kimdir, aslen nereli, Türk mü? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

SONAY KARTAL KİMDİR?

Sonay Kartal, 28 Ekim 2001'de Londra, İngiltere'de doğmuştur. Babası aracılığıyla Türk kökenli olan Kartal, Brighton'da yaşamaktadır. Tenise altı yaşında abisini izleyerek başlamış ve kariyerini bu alanda sürdürmüştür. 2019 yılında profesyonel olan Kartal, Pavilion & Avenue Tenis Kulübü'nde antrenman yapmaktadır.

SONAY KARTAL KARİYERİ

Sonay Kartal, kariyerine ITF devresinde başlamış ve 11 tekler şampiyonluğu elde etmiştir. 2021'de Antalya ve Monastir'deki $15k turnuvalarında şampiyon olarak dikkat çekmiştir. 2024 Wimbledon Şampiyonası'nda üçüncü tura kadar yükselerek büyük bir başarıya imza atmıştır. Ayrıca, kariyerinin en yüksek sıralaması dünya 195'inciliğidir. Kartal, sağ elini kullanarak oynamakta ve çift el backhand vuruşları yapmaktadır.