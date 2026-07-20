Son şarkının son nakaratı, elveda Icardi!

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Galatasaray'ın dört yıllık şampiyonluk dominasyonunu başlatan ilk ciddi operasyondu Mauro İcardi. Ve artık yollar ayrıldı ama bir gerçek var ki bu üstünlüğü önce İcardi ile yarattı sarı kırmızılılar. Öyle bir geldi ki ve öyle veda etti ki insanların boğazları düğümlenmiştir eminim. Çünkü, bazı vedalar; sadece bir formanın çıkması değil, stadyumun ruhunun çekilmesidir. İcardi’nin Galatasaray’dan ayrılışı, tribünlerde yankılanan o meşhur şarkının son nakaratı gibi. Sessiz ama derinden...

ASLAN’IN ÖZGÜVENiNi GERi GETiREN LiDER

Icardi, İstanbul’a geldiğinde sadece bir golcü değildi; aslanın özgüvenini geri getiren bir liderdi.

Derbilerdeki soğukkanlılığı, imkansız denilen açılardan attığı goller ve o meşhur gol sevinciyle rakip kaleleri değil, bir camianın umudunu fethetti. Ve Ali Sami Yen’in çimlerine her bastığında, taraftara şu güveni verdi:

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“Eğer İcardi sahadaysa, henüz hiçbir şey bitmemiştir.”

Şimdi bir mirasla gidiyor; evet Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı olmuştu, o başka ama kupalardan falan daha önemli olabilir çocukları Galatsaraylı yapması. Bir İcardimania’nın rüzgar gibi esmesi.

BiR JENERASYONUN TOHUMLARI VE SON SÖZ

Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinde, semt sahalarında binlerce çocuk ellerini kulaklarına götürüp onu gibi sevindiler. İcardi, bir jenerasyona sadece futbolu değil, tutkuyu sevdirdi. Sarı kırmızı saçları, sempatik tavırları ve çocuklarla kurduğu o samimi bağla, minik kalplerde ömür boyu sürecek bir Galatasaray aşkının tohumlarını ekti. O yüzden hem veda etti taraftar hem de teşekkür etti aslında.

Bundan sonra arşive dalan herkesin içinde, attığı her golde, kaldırdığı her kupada ve o unutulmaz “Aşkın Olayım” melodisinde hep bir parça İcardi kalacak.