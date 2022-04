Son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, sezonu İspanya'da açıyor

Haberin Devamı

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye’ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu 2022 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunu İspanya’daki Aragon Pisti’nde açıyor. Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 9-10 Nisan tarihlerindeki 2022 takviminin ilk yarış hafta sonunda bir kez daha zirve yolculuğuna başlayacak. Razgatlıoğlu sezonun ilk yarışına cumartesi günü TSİ 15.00’da çıkacak. Toprak Razgatlıoğlu’nun ikinci yarışı ise pazar günü yine TSİ 15.00’da koşulacak. Toprak, bu sezon 1 numaralı motosikletiyle yarışacak.

Toprak’ın altın sezonu



Kariyerinin 4. Dünya Superbike Şampiyonası sezonunda fabrika takımı Pata Yamaha ile olağanüstü bir yıl geçiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sırasıyla Emilia-Romagna Pisti, Donington Park Pisti, Autodrom Most Pisti, Navarra Pisti, Magny-Cours Pisti, Jerez Pisti, Portimao Pisti ve San Juan Villicum Pisti’nde yarışlar kazandı. Toprak başından sonuna kadar kontrol ettiği sezonda adını tarihe altın harflerle yazdıran başarıyı son yarışta elde etti. Yıldız sporcu, 2021 yılında topladığı 564 puanla şampiyon olurken, son 6 yılın şampiyonu Jonathan Rea’yı da tahtından indirmişti.



Can Öncü de sezonu açıyor



Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli motosiklet sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası’nda 2022 sezonunu İspanya’daki yarışla açacak. Sezon öncesi testlerde gridin en hızlı isimlerinden biri olan genç pilotun ilk yarışı cumartesi günü TSİ 16.15’te koşulacak. İkinci yarış ise pazar günü TSİ 13.30’da gerçekleşecek.