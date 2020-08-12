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GeriFutbol Son şampiyon Medipol Başakşehir, 21 Ağustos'ta sezonu açacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 18:27,Son Güncelleme:

Son şampiyon Medipol Başakşehir, 21 Ağustos'ta sezonu açacak

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Son şampiyon Medipol Başakşehir, 21 Ağustos'ta sezonu açacak
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Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 21 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 21 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla başlayacaktır. Yeni sezon hazırlıkları, lig başlayana dek tesislerimizde devam edecektir." ifadeleri yer aldı

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