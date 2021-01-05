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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2021 - 01:08 | Son Güncelleme:

Son şampiyon Liverpool, Southampton'a boyun eğdi

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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'a 1-0 mağlup oldu. 33 puanla lider durumda bulunan Liverpool'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'a 1-0 yenildi.

Southampton, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği Liverpool'a karşı 2. dakikada Danny Ings'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda gol atılmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.

Liverpool, ligin 4. haftasında Aston Villa'ya, deplasmanda 7-2 yenilmişti.

Maç sonunda gözyaşı döktü

Liverpool'u mağlup eden Southampton'ta Teknik Direktör Ralph Hasenhüttl, maç sonu gözyaşlarını tutamadı.

Son şampiyon Liverpool, Southamptona boyun eğdi

Son şampiyon Liverpool, Southamptona boyun eğdi

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