Son şampiyon Galatasaray, ligi açıyor!

Süper Lig’de 2025-26 sezonu, bu akşam saat 21.30’da oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla start alacak. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan.

Süper Lig’de 2025-26 sezonu, 67 günlük aranın ardından bugün oynanacak Gaziantep FKG.Saray maçıyla başlayacak.

11 ilden 18 takım, 9 ay 9 gün (283 gün) sürecek toplam 306 maçlık periyotta hedeflerine ulaşmaya çalışacak. 3 takımın küme düşeceği ligin 68. sezonunda takımlar, maç kadrosuna 12 yabancı yazabilecek.

1 Ocak 2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş 2 yabancı da listeye alınabilecek. Kulüpler, A takım listesine 28 futbolcu yazabilecek.

OSIMHEN VE ICARDI YOK

Son şampiyon Galatasaray’ın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı açılış maçı saat 21.30’da başlayacak. Gaziantep Stadı’nın ev sahipliği yapacağı hakem Ali Şansalan yönetecek. Sarı kırmızılılarda, henüz hazır olmayan Victor Osimhen ve sakatlığı bulunan Mauro İcardi ile Morata, Köhn, Nelsson ve Cuesta forma giyemeyecek.

