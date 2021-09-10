Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'in en değerlisi!

Siyah beyazlılar, 127,15 milyon Euro ile zirvede bulunuyor. Kartal’ı 114.33 milyon Euro ile Fenerbahçe, 102.18 milyon Euro ile Galatasaray ve 98.20 milyon Euro ile Trabzonspor takip etti.

Bu 4 takımın ardından gelen Başakşehir’in ise diğer rakiplerine göre yüzde 50 daha düşük bir değerle 50.6 milyon Euro’luk piyasa değeri olması dikkat çekti.

PJANIC ZİRVEYİ KAPTI, ROSSI ÜÇÜNCÜ SIRADA

Beşiktaş'ın fırsat transferi olarak Barcelona’dan kadrosuna geldiği Miralem Pjanic, 20 milyon Euro ile Süper Lig’in en değerli futbolcusu olmayı başardı.

Boşnak futbolcuyu 19 milyon Euro ile Uğurcan Çakır izledi. Siyah beyazlıların 31 yaşındaki orta sahası ayrıca, kariyerinde bir sezonda en yüksek bonservis bedeli ödenen Süper Lig futbolcusu oldu.

Barcelona, Pjanic için Juventus’a 60 milyon Euro bonservis vermişti. ‘En değerliler’ listesinde Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Diego Rossi, 18 milyon Euro ile 3. sırayı aldı