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Futbol
Haber Giriş: 25.09.2020 - 22:08 | Son Güncelleme:

Son şampiyon Başakşehir, çok kötü başladı: 6-0...

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Son şampiyon Başakşehir, çok kötü başladı: 6-0...
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Geçen sezon ligi zirvede bitirerek tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan Başakşehir, yeni sezonda çıktığı 3 maçta gol atamazken, puanla da tanışamadı. Turuncu lacivertliler, ligde çıktığı üç maçta kalesinde toplam 6 gol gördü.

Süper Lig'in 3. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük'e konuk olan son şampiyon Başakşehir, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve yeni sezonda henüz puanla tanışamadı.

Ligin ilk haftasında Hatayspor'a 2-0, ikinci haftada Galatasaray'a 2-0, son olarak da bu hafta Karagümrük'e 2-0 kaybeden Başakşehir, ligde henüz gol atma başarısı gösteremedi.

Öte yandan, Başakşehir'i 2-0 mağlup eden ligin yeni takımı Fatih Karagümrük, Haziran 1962'den bu yana ilk kez bir İstanbul takımına karşı Süper Lig maçı kazandı.

Turuncu lacivertliler, eksi 6 averajla ligin son sırasında yer alıyor. Karagümrük ise maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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