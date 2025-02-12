Son Kartal Ricardo

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BEŞİKTAŞ transferin son günü sabah İstanbul’a getirip sağlık kontrolünden geçirdiği Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalandı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada “Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo’ya BEŞİKTAŞ ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz” denildi.

BUGÜN BASININ KARŞISINA ÇIKIYORLAR

20 Şubat 2004’te Kolombiya’da dünyaya gelen 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu alt yapısından yetiştiği CD La Equidad’da A takım ile 43 maça çıkarken 9 gol attı, 3 de asist yaptı.

SİYAH beyazlıların bu transfer için La Equidad kulübüne 2 milyon Euro bonservis ödeyeceği, sezonun geri kalan kısmı için 300 bin dolar alacak Elan Ricardo’nun sonraki yıllar için 600 bin dolar maaş alacağı öğrenildi. Bu arada siyah beyazlı kulübün yeni transferleri Elan Ricardo ve Keny Arroyo bugün başkan Serdal Adalı’nın da katılacağı imza töreniyle basının karşısına çıkacak.