Son haftada kaybedilen şampiyonluklar... Fenerbahçe'nin ardından bir kez daha yaşanır mı?

Spor Arena Detay - Süper Lig'de son haftaya girilirken eşine rastlanmamış bir şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Beşiktaş ile Galatasaray'ın avantajlı girdiği şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin de küçük de olsa ipi göğüsleme ihtimali bulunuyor.

81 puan ve averajla rakiplerinden bir adım önde olan Beşiktaş hata yapmak istemiyor. Son Karagümrük mağlubiyeti sonrası siyah beyazlıları sahada göstereceği reaksiyon merak konusu olurken; akıllara da son haftaya lider girilmesine rağmen kaçan şampiyonluklar geldi.

FENERBAHÇE DÖRT SEZON ARAYLA İKİ KEZ YAŞADI

Süper Lig'in geçtiğimiz sezonları incelendiğinde son haftaya lider girmesine rağmen şampiyonluğu kaybeden tek kulübün Fenerbahçe olduğu görülüyor. Sarı-lacivertli takım bu durumu dört yıl arayla iki kez yaşadı.



2005 / 2006 sezonunda Fenerbahçe 77 puanla son maça lider girmesine karşın aynı puanla ikinci sıradaki Galatasaray'a şampiyonluğu kaptırmıştı. Sarı lacivertliler Denizlispor'la 1-1 berabere kalarak büyük bir yıkım yaşamıştı.

2009 / 2010'da ise yarış Fenerbahçe ile Bursaspor arasında yaşanmış, sarı lacivertliler son haftaya Bursaspor'un bir puan önünde girmişti. Ancak Fenerbahçe ligin son maçında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalınca, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Bursaspor zirveye çıkarak tarihindeki ilk şampiyonluğu ilan etti.