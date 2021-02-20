Son Gerçek İtalyan Roberto Baggio

Sadece İtalyan liginde, İtalyan takımlarında oynamış olması Dünya Futbolunun en büyük kayıplarından biridir.

Aslında bir 15 yıl sonra doğup bu çağın adamı olarak oynamalıydı.

Tüm hayatını İtalya’nın eskimekte olan futbolu, yıpranan statları, ne yapacağına karar veremeyen egolu hocaları ve azalan seyircisinin içinde geçirdiği için bir kahraman olarak adlandırılmalı.

Her haliyle Roma dışında hiçbir takımda oynamadığı için tam bir İtalyan olamayan Francesco Totti’nin aksine o “Son Gerçek İtalyan” olarak anılmayı hak ediyor.

Baggio yanlış zamanda Dünya’ya gelmiş doğru bir adamdı..

Dikkatle baktığınızda görürsünüz. Roberto’nun iki hali vardır.

Biri film diğeri gerçek olan. Fiorentina, Juventus, Milan, İnter yılları film, Bologna, Brescia seneleri gerçektir..

Brescia’ya gelince; o olgun adamın kollarında yükseldiği kadar tutkulu bir aşk bir daha yaşayamadı..



ROBERTO BAGGIO'NUN HİKAYESİNİ OKAY KARACAN'IN ANLATIMIYLA İZLEMEK İÇİN;





