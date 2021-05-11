Son Dakka: Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli olabilir! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve o ihtimal...

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Son yılların en çekişmeli sezonunun yaşandığı, üç takımın birden şampiyonluk için yarıştığı Süper Lig’de 41. hafta maçları bugün oynanacak. Üç karşılaşmanın heyecanını ve tüm detayları Spor Arena'dan canlı olarak takip edebileceksiniz.

Mücadelenin canlı anlatımlarıyla birlikte karşılaşma sonrası 22:30'da sosyal medya hesaplarımızda konuklarımızla birlikte şampiyonluk yarışını değerlendireceğiz.

Saat 17.00’de start alacak İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçı dışında tamamı 20.30’da başlayacak karşılaşmaların sonuçlarına göre hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olabilir.

Geçen hafta derbide Galatasaray’a 3-1 yenilmesine karşın 81 puanla liderliğini sürdüren ve mutlu son için büyük 2 puanlık avantajı bulunan Beşiktaş, Karagümrük’ü konuk edecek. Vodafone Park’taki karşılaşmanın hakemi Ali Pababıyık. Siyah beyazlılarda sakat olan Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan, Gökhan ve Hasic ile cezalı Atiba forma giyemeyecek. Sakatlığı büyük ölçüde geçen N’Koudou’nun ise oynaması bekleniyor.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Beşiktaş, Karagümrük’ü yener ve rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray’ın ikisi birden puan kaybederse, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek. Aynı şekilde siyah beyazlılar 1 puan alır, rakipleri yenilirse yine mutlu sona ulaşacak.

Bu ihtimallerin dışındaki bütün sonuçlarda şampiyonluk yarışı devam edecek. Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Gençlerbirliği’ni 5-1 yenerek son veren Karagümrük’te, sakatlıkları bulunan Alparslan ile Muzaffer Cem dışında eksik yok.

Borini, Biglia, Castro, Viviano gibi uzun yıllar İtalya 1. Ligi’nde forma giyen futbolcuların görev yaptığı kırmızı siyahlılarda, sezon başında Beşiktaş’tan ayrılan Roco ve devre arasında siyah beyazlılardan kiralanan Lens de oynuyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı 4-1’lik skorla Beşiktaş kazanmıştı.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Ligde geçen hafta MKE Ankaragücü’nü 90+6’da attığı golle 2-1 yenerek lider Beşiktaş’la arasındaki puan farkını 2’ye indiren Fenerbahçe, bu akşam Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 20 puan toplayan sarı lacivertli takım, rakibini yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Altay, Nazım, Sadık, Sinan ve Perotti, Sivasspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

Sarı lacivertlilerde 7 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Caner, Pelkas, Ferdi, Sosa, Tisserand ve Serdar, bugün sarı kart görmeleri halinde son hafta Kayseri’de oynayamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Sinan da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde 17 maçtır yenilmeyen Sivasspor’da ise Yatabare, Erdoğan, Appindangoye, Camara, Alaaddin ve Samassa sakat.

GALATASARAY CEPHESİ

Derbi maçta 3-1 mağlup ettiği lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 3’e indiren Galatasaray, bu akşam deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak maçın hakemi Abdulkadir Bitigen.

Sarı kırmızılılarda sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle dünkü antrenmana çıkmayan Falcao, Denizli’de forma giyemeyecek. Kolombiyalı futbolcunun kadrodan çıkarılması üzerine, Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve sezonu kapattığı açıklanan Muhamed yeniden kadroya dahil edildi. Mısırlı futbolcunun oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak.

Galatasaray’ın şampiyonluk şansını sürdürebilmesi için Denizli’yi yenmesi ve lider Beşiktaş’ın Karagümrük karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. Siyah beyazlıların galip gelmesi durumunda Galatasaray’ın mutlu sona ulaşma ihtimali kalmayacak.

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