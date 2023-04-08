Son Dakikka: Galatasaray'a büyük müjde! Icardi kararını verdi...

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Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Arjantin basınına önemli açıklamalar yapan 30 yaşındaki santrfor, 50 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu PSG'de mutlu olmadığını belirterek, "Paris'te aradığım ortamı bulamadım. Transfer olurken verilen sözlerle, takım yapılanmasında yaşanan süreç farklıydı" dedi.

'TÜRKİYE'DE KENDİMİ 1 NUMARA GİBİ HİSSEDİYORUM'

İstanbul'da çok güzel günler geçirdiğini anlatan tecrübeli futbolcu, "Türkiye'de kendimi 1 numara gibi hissediyorum. Her yerde saygı ve sevgi görüyorum. Son yıllarda bu kadar mutlu hissettiğimi hatırlamıyorum. Geleceğimi burada görüyorum ve Galatasaray'da kalmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Müsabakanın 51. dakikasında sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi takımının ikinci golünü attı. Bu gol aynı zamanda Nef Stadyumu’nda Galatasaray’ın attığı 600. gol olarak kayıtlara geçti.

KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

PSG'de Neymar, Messi ve Mbappe'nin gerisinde kalan Arjantinli, sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu. Cim Bom, Mauro Icardi'nin kiralanması konusunda Paris Saint Germain'e herhangi bir bedel ödemedi. Aslan, yıldız forvetin sezon sonuna kadar alacağı maaşın 750 bin Euro'sunun ödeneceğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti. Arjantinli yıldız PSG'de geçirdiği kötü sezonun izlerini Galatasaray'da attı. Icardi, Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 17 resmi karşılaşmada 10 gol atıp 7 asist yaptı.

Son haftalardaki tutuk görüntüsüne rağmen kupadaki Başakşehir maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan Icardi'nin kısa sürede toparlanması, sezonun son kritik virajına girilirken teknik heyeti rahatlattı.

YENİDEN AVRUPA'NIN GÖZDESİ

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı günlerde Avrupa kulüplerinin yıldız oyuncuya büyük ilgisi vardı. Icardi Sarı-Kırmızılı formayla büyük maçlarda da üst üste goller atınca, adı yeniden devlerle anılmaya başlandı. Özellikle Inter ve Atletico Madrid'in transfer için devreye girmesi, oyuncuyu elinde tutmak isteyen Galatasaray'ın işini zorlaştırıyordu.

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İKİ DEVİN ÇEKİLMESİ BÜYÜK AVANTAJ

Ancak süreç farklı şekilde ilerledi ve İtalyan gazetelerinde yer alan ve Fanatik'in derlediği haberlere göre hem Inter hem de Atletico rotayı başka isimlere çevirdi. Hem iki Avrupa devinin aradan çekilmesi hem de Icardi'nin Galatasaray'da kalmaya yönelik açıklamaları, Cim Bom'un transfer sürecindeki en büyük avantajı olacak.

GALATASARAY EN UYGUN MALİYETİ KOVALIYOR

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Fransa Ligi'nde de üst üste Rennes ve Lyon'a hem de kendi sahasında mağlup olan PSG'de de işler iyi gitmiyor. "Icardi yeni sezon planlarımızda yok" diyen teknik patron Galtier'in görevine, ligde lider konumda olmalarına rağmen son verilebilir. Yine de Fransız haber kaynakları, PSG'nin Icardi ile ilgili tutumunu değiştirmesini beklemiyor. Galatasaray Yönetimi de bu fırsatı değerlendirip, Icardi'nin bonservisini en uygun maliyetle kulübe kazandırmanın hesaplarını yapıyor.

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