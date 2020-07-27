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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a dönüyor!
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Haber Giriş: 27.07.2020 - 18:03,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a dönüyor!

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Son Dakika Transfer Haberi | Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a dönüyor!
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Kiralık olarak Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a dönüyor.

Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, düzenlediği basın toplantısında Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı.

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup transferi için anlaşılamadığını ve futbolcunun Beşiktaş'a döndüğünü söyledi.

Oğuzhan, devre arasında gittiği Feyenoord formasıyla 2 lig maçına çıkıp 1 gol atmıştı.

Son Dakika Transfer Haberi | Oğuzhan Özyakup, Beşiktaşa dönüyor

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