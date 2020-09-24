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Futbol
Haber Giriş: 24.09.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Zlatan Ibrahimovic'in corona testi pozitif çıktı!

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İtalya Serie A devi Milan'da Leo Duarte'nin ardından Zlatan Ibrahimovic'in de koronavirüs testi pozitif çıktı. İsveçli futbolcu bu akşam Bodo Glimt karşısında forma giyemeyecek.

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Spor Arena Dış Haberler | UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel rakibi Milan'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Başkent ekibinde Leo Duarte'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm futbolculara test yapıldı ve Zlatan Ibrahimovic'in de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 hafta karantinaya girecek İsveçli futbolcu, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ İLE EŞLEŞİLİRSE ZLATAN YOK

Milan'da yaklaşık iki hafta süreyle karantinaya girecek olan Zlatan Ibrahimovic, İtalyan temsilcisinin tur atlaması durumunda 1 Ekim'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde forma giyemeyecek.

Bu turda Milan - Beşiktaş eşleşmesi halinde yıldız oyuncu, temsilcimize karşı sahada olamayacak.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILABİLİR

UEFA'nın daha önce yayınladığı koronavirüs protokollerine göre; AC Milan'da en az 13 futbolcunun PCR testinin negatif çıkması gerekiyor.

İtalyan temsilcisi, 13 oyuncudan oluşan esame listesini UEFA'ya gönderememesi durumunda Bodo/Glimt karşısında hükmen mağlup sayılacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ

Milan - Bodo Glimt mücadelesi bu akşam saat 21.30'da Giuseppe Meazza'da oynanacak. Mücadelenin galibi, Beşiktaş - Rio Ave eşleşmesinin galibi ile play-off turunda grup aşamasına kalmak için kozlarını paylaşacak.

 

Son Dakika | Zlatan Ibrahimovicin corona testi pozitif çıktı

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