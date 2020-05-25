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GeriFutbol Son Dakika | Zlatan Ibrahimovic sakatlandı, futbol hayatı bitebilir!
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Haber Giriş: 25.05.2020 - 19:28,Son Güncelleme:

Son Dakika | Zlatan Ibrahimovic sakatlandı, futbol hayatı bitebilir!

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Son Dakika | Zlatan Ibrahimovic sakatlandı, futbol hayatı bitebilir!
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Corona virüs döneminde ülkesi İsveç'e giden yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, antrenman yaparken ciddi bir şekilde sakatlandı.

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, corona virüs pandemisinin sürdüğü sırada antrenmanda sakatlık yaşadı.

Skysports'ta yer alan habere göre, Milan'ın yıldız forveti Zlatan Ibrahimovic antrenmanda sakatlandı, Ibrahimovic'in aşil tendonu kopmasından şüpheleniliyor.

Bu sakatlıktan ötürü 38 yaşındaki oyuncunun futbol hayatı bitebilir. Yıldız futbolcunun sakatlığı doğrulanırsa en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.

2019-20 sezonunun devre arasında Milan'a transfer olan Ibrahimovic, İtalyan ekibiyle çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştı.

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