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GeriFutbol Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı açıklandı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 16:09 | Son Güncelleme:

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı açıklandı!

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Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı açıklandı!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:
15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) 



13 Ocak Çarşamba:
15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)
20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:
18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

 

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu maç programı açıklandı

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