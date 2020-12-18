Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, İstanbul'da gerçekleşti. 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de oynanacak karşılaşmalarla birlikte VAR sistemi kullanılmaya başlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu...
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı. Kura çekiminin ardından son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.
Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri
Konyaspor - Gaziantep FK
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Antalyaspor
DG Sivasspor - Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
Alanyaspor - Erzurumspor
Tuzlaspor - Başakşehir
Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak
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