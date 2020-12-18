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Haber Giriş: 18.12.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler...

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Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler...
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, İstanbul'da gerçekleşti. 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de oynanacak karşılaşmalarla birlikte VAR sistemi kullanılmaya başlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı. Kura çekiminin ardından son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Konyaspor - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Bursaspor - Antalyaspor

DG Sivasspor - Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Alanyaspor - Erzurumspor

Tuzlaspor - Başakşehir

Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinden tarihi protesto Bütün maçlarda...
Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinden tarihi protesto! Bütün maçlarda...

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak

 

 

 

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu kura çekimi yapıldı İşte eşleşmeler...

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