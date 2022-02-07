Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu hakemleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda görev yapacak hakemlere ilişkin bilgiler verildi.
8,9 ve 10 Şubat'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
8 ŞUBAT SALI
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Fırat Aydınus
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Arda Kardeşler
9 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan
17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
10 ŞUBAT PERŞEMBE
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Göztepe: Yasin Kol