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Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu hakemleri belli oldu!

#Ziraat Türkiye Kupası#Hakem#Fenerbahçe
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda görev yapacak hakemleri duyurdu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda görev yapacak hakemlere ilişkin bilgiler verildi.

8,9 ve 10 Şubat'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

8 ŞUBAT SALI

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Fırat Aydınus
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Arda Kardeşler

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan
17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

10 ŞUBAT PERŞEMBE

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Göztepe: Yasin Kol

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