Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük - Uşakspor maçının dördündü hakemi Cansu Tiryaki rahatsızlandı!

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile TFF 2. Lig temsilcisi Uşakspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada futbolseverleri tedirgin eden anlar yaşandı.

Müsabakanın FIFA kokartlı dördüncü hakemi Cansu Tiryaki, ilk düdükten yalnızca birkaç dakika sonra rahatsızlandı. Yönetime devam edemeyen Tiryaki, kenara gelerek yedek kulübesinde bir süre oturdu ardından soyunma odasına götürüldü.

Yedek kulübesinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cansu Tiryaki'nin tedavisi boyunca oyun durdu. Başarılı hakemin yönetime devam edemesinin ardından yönetmelik gereği yerine yan hakem geçti ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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