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Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük - Uşakspor maçının dördündü hakemi Cansu Tiryaki rahatsızlandı!

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#Cansu Tiryaki#Fatih Karagümrük#Uşakspor
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupasında VavaCars Fatih Karagümrük - Uşakspor maçının dördündü hakemi Cansu Tiryaki rahatsızlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 15:23

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile Uşakspor arasında oynanan mücadelede dördüncü hakem Cansu Tiryaki rahatsızlandı. İlk tedavisi yedek kulübesinde gerçekleştirilen Tiryaki, yönetime devam edemedi ve yerine yan hakem geçti.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile TFF 2. Lig temsilcisi Uşakspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada futbolseverleri tedirgin eden anlar yaşandı.

Müsabakanın FIFA kokartlı dördüncü hakemi Cansu Tiryaki, ilk düdükten yalnızca birkaç dakika sonra rahatsızlandı. Yönetime devam edemeyen Tiryaki, kenara gelerek yedek kulübesinde bir süre oturdu ardından soyunma odasına götürüldü.

Yedek kulübesinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cansu Tiryaki'nin tedavisi boyunca oyun durdu. Başarılı hakemin yönetime devam edemesinin ardından yönetmelik gereği yerine yan hakem geçti ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupasında VavaCars Fatih Karagümrük - Uşakspor maçının dördündü hakemi Cansu Tiryaki rahatsızlandı

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#Cansu Tiryaki#Fatih Karagümrük#Uşakspor

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