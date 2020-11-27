Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oluyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak. Kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak. Spor Arena olarak kura çekimini canlı takip edeceğiz.

Kura çekiminde 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer alacak.

Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

4. turu oynayıp 5. tura yükselen takımlar

BB Erzurumspor

Kasımpaşa

Hekimoğlu Trabzon

Konyaspor

Göztepe

Yeni Malatyaspor

Kocaelispor

Tuzlaspor

Darıca Gençlerbirliği

Tarsus İdmanyurdu

Altınordu (Hükmen galibiyet kararı henüz açıklanmadı)

Eskişehirspor

Karacabey Belediyespor

Gaziantep FK

Antalyaspor

Adana Demirspor

Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği

Boluspor

Giresunspor

Muğlaspor

Turgutluspor

Eenler Erokspor

Adanaspor

Bursaspor

Fenerbahçe

Kupaya 5. turda dahil olan takımlar

Trabzonspor

Medipol Başakşehir

Beşiktaş

Demir Grup Sivasspor

Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray

Seri başı takımlar: Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor

Seri başı olmayan takımlar: Adana Demirspor, Bursaspor, Giresunspor, Altınordu, Boluspor, Adanaspor, Eskişehirspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon, Tarsus İdman Yurdu, Kocaelispor, Karacabey Belediyesi, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Muğlaspor, Darıca Gençlerbirliği