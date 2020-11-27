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Futbol
Haber Giriş: 27.11.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oluyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

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Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oluyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek. 4. turda Sivas Belediyespor'u geçen Fenerbahçe'nin yanı sıra kupayı son kazanan Trabzonspor'un ile kupaya 5. turdan katılan Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray, Alanyaspor ve Sivasspor'un da eşleşmeleri belli olacak.

Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak. Kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak. Spor Arena olarak kura çekimini canlı takip edeceğiz.

Kura çekiminde 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer alacak.

Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

4. turu oynayıp 5. tura yükselen takımlar
BB Erzurumspor
Kasımpaşa
Hekimoğlu Trabzon
Konyaspor
Göztepe
Yeni Malatyaspor
Kocaelispor
Tuzlaspor
Darıca Gençlerbirliği
Tarsus İdmanyurdu
Altınordu (Hükmen galibiyet kararı henüz açıklanmadı)
Eskişehirspor
Karacabey Belediyespor
Gaziantep FK
Antalyaspor
Adana Demirspor
Çaykur Rizespor
Gençlerbirliği
Boluspor
Giresunspor
Muğlaspor
Turgutluspor
Eenler Erokspor
Adanaspor
Bursaspor
Fenerbahçe

Kupaya 5. turda dahil olan takımlar
Trabzonspor
Medipol Başakşehir
Beşiktaş
Demir Grup Sivasspor
Aytemiz Alanyaspor
Galatasaray

Seri başı takımlar: Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor

Seri başı olmayan takımlar: Adana Demirspor, Bursaspor, Giresunspor, Altınordu, Boluspor, Adanaspor, Eskişehirspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon, Tarsus İdman Yurdu, Kocaelispor, Karacabey Belediyesi, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Muğlaspor, Darıca Gençlerbirliği

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupasında 5. tur eşleşmeleri belli oluyor Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

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