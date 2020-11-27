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Futbol
Haber Giriş: 27.11.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri...

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Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri...
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi yapıldı. 4. turda Sivas Belediyespor'u geçen Fenerbahçe'nin yanı sıra kupayı son kazanan Trabzonspor'un ile kupaya 5. turdan katılan Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray, Alanyaspor ve Sivasspor'un da rakipleri belli oldu.

Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

İŞTE KUPADA 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Sivasspor - Giresunspor

Kasımpaşa - Muğlaspor

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Antalyaspor - Boluspor

Konyaspor - Altınordu

Trabzonspor - Adana Demirspor

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

Alanyaspor - Adanaspor

Göztepe - Bursaspor

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

Gençlerbirliği - Tuzlaspor

Gaziantep FK - Kocaelispor

Başakşehir - Turgutluspor

Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

 

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupasında 5. tur eşleşmeleri belli oldu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporun rakipleri...

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