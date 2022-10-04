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Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi! Galatasaray'ın rakibi belli oldu

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#Ziraat Türkiye Kupası#Kura Çekimi#Türkiye Kupası Kura Çekimi Saat Kaçta
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi Galatasarayın rakibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 14:49

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi bugün yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine Süper Lig'den 7 takım katıldı. Galatasaray'ın rakibi de belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor...

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. 

Süper Lig'den 7 takımın katıldığı kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi Kastamonuspor oldu.

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Taraftarımızın sabrına ihtiyacımız var. İnşallah sezon sonunda Galatasaray şampiyon olacak. Ziraat Türkiye Kupası da bizim için çok önemli. İnşallah orada da şampiyon olup taraftarımızı mutlu edeceğiz. Kayserispor deplasmanıyla birlikte harika bir Galatasaray'ı taraftarlarımıza izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

TEK MAÇLA 4. TURA

68 takımın seri başı sistemine göre eşleşeceği karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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İŞTE EŞLEŞMELER:

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi Galatasarayın rakibi belli oldu



 

 

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