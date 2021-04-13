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Futbol
Haber Giriş: 13.04.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de!

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Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

 

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finali İzmirde

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