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Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de!
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.
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